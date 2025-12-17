https://ria.ru/20251217/gripp-2062525833.html
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп - РИА Новости, 17.12.2025
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:37:00+03:00
2025-12-17T04:37:00+03:00
2025-12-17T04:37:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
воз
россия
2025
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Онищенко: гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем