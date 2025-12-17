Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп - РИА Новости, 17.12.2025
04:37 17.12.2025
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 17.12.2025
россия
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, воз
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, ВОЗ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гонконгский грипп передается воздушно-капельным путем и через использование общей посуды, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России.
"Заражаются воздушно-капельным путем, то есть разговор, чихание, близкий контакт. Не исключено заражение и через не то, что пищу, а вот люди пользуются одной кружкой - это (заражение - ред.) тоже не исключено", - сказал академик РАН.
По его словам, штамм гриппа А (Н3N2) фиксируется практически каждый год в течение последних 50 лет в разных вариациях, сейчас в России идет прогнозируемый подъем заболеваемости.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияВОЗ
 
 
