Мерц рассчитывает на украинское урегулирования в ближайшие недели - РИА Новости, 17.12.2025
21:33 17.12.2025
Мерц рассчитывает на украинское урегулирования в ближайшие недели
Мерц рассчитывает на украинское урегулирования в ближайшие недели
Мерц рассчитывает на украинское урегулирования в ближайшие недели

Мерц рассчитывает, что несколько недель произойдет украинское урегулирование

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на завершение дипломатического процесса мирного урегулирования на Украине уже в ближайшие недели.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Вчера, 05:16
"Начатый сейчас дипломатический процесс, как можно надеяться, не только будет продолжен в ближайшие недели, но, возможно, и завершен", - заявил Мерц, выступая в бундестаге. Трансляция заседания велась на сайте парламента ФРГ.
При этом он не привел аргументов, подтверждающих вероятность такого развития событий.
Говоря о роли Германии в разрешении конфликта, Мерц указал на готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. "Эта цена мира включает в себя то, что Германия в кругу союзников также внесет свой вклад в гарантии безопасности для будущей Украины", - сказал Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц намерен лично добиваться решения ЕС об использовании активов России
Вчера, 21:29
Канцлер ФРГ не стал раскрывать, в чем именно будет выражаться этот вклад, пояснив, что конкретика появится только после прекращения огня на Украине.
Он также высказал мнение, что исход конфликта на Украине "в значительной мере определит будущее всего европейского мирного устройства".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
Вчера, 17:11
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Верховная Рада Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде назвали возможный вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом
Вчера, 18:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
