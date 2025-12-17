Мерц рассчитывает на украинское урегулирования в ближайшие недели

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает на завершение дипломатического процесса мирного урегулирования на Украине уже в ближайшие недели.

"Начатый сейчас дипломатический процесс, как можно надеяться, не только будет продолжен в ближайшие недели, но, возможно, и завершен", - заявил Мерц , выступая в бундестаге. Трансляция заседания велась на сайте парламента ФРГ

При этом он не привел аргументов, подтверждающих вероятность такого развития событий.

Говоря о роли Германии в разрешении конфликта, Мерц указал на готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. "Эта цена мира включает в себя то, что Германия в кругу союзников также внесет свой вклад в гарантии безопасности для будущей Украины", - сказал Мерц.

Канцлер ФРГ не стал раскрывать, в чем именно будет выражаться этот вклад, пояснив, что конкретика появится только после прекращения огня на Украине.

Он также высказал мнение, что исход конфликта на Украине "в значительной мере определит будущее всего европейского мирного устройства".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.