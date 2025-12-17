Мерц ушел от ответа на вопрос об отправке немецких солдат на Украину

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз ушел от ответа на прямой вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
16 декабря, 15:25
Вопрос о перспективах участия бундесвера в формировании многонациональных сил для их последующего развертывания на Украине задал на заседании бундестага Мерцу депутат от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер. "Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить "да" или "нет", - предложил парламентарий. Трансляция заседания ведется на сайте парламента ФРГ.
В ответ Мерц, усмехнувшись, назвал этот вопрос непростым. "В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос – один из них", - сказал канцлер ФРГ.
Он подчеркнул, что реализация обсуждаемых в рамках переговоров гарантий безопасности для Украины возможна только после прекращения огня, которое, по его словам, "необходимо согласовать с Россией".
Мерц считает, что гарантии безопасности для Украины позволят избежать, как он выразился, "ошибок 2014 года". В то время Украина якобы "осталась под угрозой со стороны России", полагает канцлер ФРГ.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.