Мерц ушел от ответа на вопрос об отправке немецких солдат на Украину

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз ушел от ответа на прямой вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе так называемых многонациональных сил.

Во вторник Мерц , отвечая на вопросы в вечерней программе телеканала ZDF "Was nun?" также уклонился от ответа на аналогичный вопрос, отметив лишь, что в "коалицию желающих", которая заявляла о планах размещения своих сил на Украине , входят, помимо Германии , также и другие страны.

Вопрос о перспективах участия бундесвера в формировании многонациональных сил для их последующего развертывания на Украине задал на заседании бундестага Мерцу депутат от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер. "Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить "да" или "нет", - предложил парламентарий. Трансляция заседания ведется на сайте парламента ФРГ.

В ответ Мерц, усмехнувшись, назвал этот вопрос непростым. "В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос – один из них", - сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что реализация обсуждаемых в рамках переговоров гарантий безопасности для Украины возможна только после прекращения огня, которое, по его словам, "необходимо согласовать с Россией".

Мерц считает, что гарантии безопасности для Украины позволят избежать, как он выразился, "ошибок 2014 года". В то время Украина якобы "осталась под угрозой со стороны России", полагает канцлер ФРГ.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.