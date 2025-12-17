Рейтинг@Mail.ru
17:41 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/germaniya-2062726697.html
Мерц ушел от ответа на вопрос об отправке немецких солдат на Украину
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз ушел от ответа на прямой вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе так называемых... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:41:00+03:00
2025-12-17T17:41:00+03:00
© AP Photo / Liesa JohannssenФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в очередной раз ушел от ответа на прямой вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе так называемых многонациональных сил.
Во вторник Мерц, отвечая на вопросы в вечерней программе телеканала ZDF "Was nun?" также уклонился от ответа на аналогичный вопрос, отметив лишь, что в "коалицию желающих", которая заявляла о планах размещения своих сил на Украине, входят, помимо Германии, также и другие страны.
Военнослужащие с флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
16 декабря, 15:25
Вопрос о перспективах участия бундесвера в формировании многонациональных сил для их последующего развертывания на Украине задал на заседании бундестага Мерцу депутат от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер. "Вы хотите отправить немецких солдат на Украину в рамках гарантий безопасности? На этот вопрос можно ответить "да" или "нет", - предложил парламентарий. Трансляция заседания ведется на сайте парламента ФРГ.
В ответ Мерц, усмехнувшись, назвал этот вопрос непростым. "В этом мире есть вопросы, на которые не так просто ответить, как вы, возможно, себе представляете. И этот вопрос – один из них", - сказал канцлер ФРГ.
Он подчеркнул, что реализация обсуждаемых в рамках переговоров гарантий безопасности для Украины возможна только после прекращения огня, которое, по его словам, "необходимо согласовать с Россией".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
15 декабря, 20:43
Мерц считает, что гарантии безопасности для Украины позволят избежать, как он выразился, "ошибок 2014 года". В то время Украина якобы "осталась под угрозой со стороны России", полагает канцлер ФРГ.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Во время учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине
Вчера, 01:07
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
16 декабря, 19:27
 
