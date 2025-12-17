В бундестаге назвали условие для участия Германии в миротворческой миссии

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Действие миротворческой миссии на Украине возможно лишь с согласия российской стороны, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет, добавив, что только после этого будет обсуждаться вопрос о возможном участии Германии в ней.
"Сейчас этот вопрос вообще не стоит", - сказал Лашет в прямом эфире немецкого телеканала Welt, отвечая на вопрос, о немецких солдатах, "которые потенциально могут стрелять по россиянам" после заключения мирного соглашения или установления режима прекращения огня и создания демилитаризованной зоны, куда будут введены многонациональные силы, в числе которых могут быть и немецкие военнослужащие.
По словам главы комитета, прежде всего, должен быть достигнут мир. "Затем нужно будет задать вопрос, как этот мир можно обеспечить после его достижения. Будут ли затем введены международные войска? Будет ли для этого мандат Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН? Это возможно только в том случае, если на это согласятся Россия и Китай, что в принципе допустимо, поскольку речь идет о мирном договоре с Россией", - пояснил он.
И затем лишь, по его словам, встанет вопрос, кто и каким образом будет обеспечивать этот мир. "В рамках этого обсуждения возникает и вопрос о возможном участии Германии. Поэтому некорректно и упрощенно говорить, будто немцы будут стрелять по россиянам. Нет, речь идет о международных миротворческих силах, действующих с согласия России, задачей которых будет обеспечение мира", - добавил Лашет.
Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну "многонациональные силы" и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.