В бундестаге назвали условие для участия Германии в миротворческой миссии

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Действие миротворческой миссии на Украине возможно лишь с согласия российской стороны, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет, добавив, что только после этого будет обсуждаться вопрос о возможном участии Германии в ней.