Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления

"Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки подразделения группировки "Восток" нанесли поражение механизированной и штурмовой бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ, бригаде теробороны в Андреевки, Гавриловки, Терноватого, Гуляйполя и Косовцево.