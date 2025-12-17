Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.12.2025 (обновлено: 15:37 17.12.2025)
Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления
Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления
Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления
Освобождение Герасимовки позволяет развивать наступление вглубь Днепропетровской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
днепропетровская область
Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления

МО: взятие Герасимовки позволяет развить наступление в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Освобождение Герасимовки позволяет развивать наступление вглубь Днепропетровской области, заявило Минобороны.
"Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Герасимовку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Герасимовку в Днепропетровской области
В ведомстве отметили, что бойцы продвинулись вдоль западного берега Гайчура, зачистили несколько опорных пунктов ВСУ и взяли под контроль участок местности протяженностью до двух километров по фронту и до километра в глубину. При этом они уничтожили две боевые бронемашины, 12 гексакоптеров типа "Баба-яга", а также живую силу противника, державшую там оборону.
Кроме того, за последние сутки подразделения группировки "Восток" нанесли поражение механизированной и штурмовой бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ, бригаде теробороны в Андреевки, Гавриловки, Терноватого, Гуляйполя и Косовцево.
Освобожденный Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО
13 декабря, 08:00
Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Востока":
  • около 235 солдат;
  • два танка;
  • бронетранспортер;
  • три американские боевые бронемашины HMMWV;
  • девять автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777.
Специальная военная операция на Украине
 
 
