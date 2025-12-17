Минобороны рассказало, как взятие Герасимовки поможет развитию наступления

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Освобождение Герасимовки позволяет развивать наступление вглубь Днепропетровской области, заявило Минобороны.
"Взятие под контроль Герасимовки стало важным этапом закрепления подразделений группировки войск "Восток" на западном берегу Гайчура и создало условия для дальнейшего развития наступления вглубь Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что бойцы продвинулись вдоль западного берега Гайчура, зачистили несколько опорных пунктов ВСУ и взяли под контроль участок местности протяженностью до двух километров по фронту и до километра в глубину. При этом они уничтожили две боевые бронемашины, 12 гексакоптеров типа "Баба-яга", а также живую силу противника, державшую там оборону.
Кроме того, за последние сутки подразделения группировки "Восток" нанесли поражение механизированной и штурмовой бригадам, трем штурмовым полкам ВСУ, бригаде теробороны в Андреевки, Гавриловки, Терноватого, Гуляйполя и Косовцево.
Украинская армия потеряла в зоне ответственности "Востока":
- около 235 солдат;
- два танка;
- бронетранспортер;
- три американские боевые бронемашины HMMWV;
- девять автомобилей;
- три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777.
