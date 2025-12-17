https://ria.ru/20251217/gerasimovka-2062590765.html
Группировка "Восток" освободила Герасимовку в Днепропетровской области
Группировка "Восток" освободила Герасимовку в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.12.2025
Группировка "Восток" освободила Герасимовку в Днепропетровской области
Российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:18:00+03:00
2025-12-17T12:18:00+03:00
2025-12-17T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
днепропетровская область
2025
