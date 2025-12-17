МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, согласованные ЕС и США, не предусматривают ограничений на виды оружия, которые Киев может использовать "для самообороны", пишет издание Telegraph.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
"Ограничений на то, системы какого вида Украина может использовать для самообороны, нет", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что США вряд ли напрямую предоставят Украине оружие или профинансируют ее оборонную отрасль.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
