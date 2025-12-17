Рейтинг@Mail.ru
Гарантии безопасности для Киева не включают лимит на оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
16:50 17.12.2025
Гарантии безопасности для Киева не включают лимит на оружие, пишут СМИ
Гарантии безопасности для Киева не включают лимит на оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
Гарантии безопасности для Киева не включают лимит на оружие, пишут СМИ
Гарантии безопасности для Украины, согласованные ЕС и США, не предусматривают ограничений на виды оружия, которые Киев может использовать "для самообороны",... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:50:00+03:00
2025-12-17T16:50:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
юрий ушаков
дмитрий песков
евросоюз
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Гарантии безопасности для Киева не включают лимит на оружие, пишут СМИ

Telegraph: гарантии безопасности не ограничат Киев в использовании оружия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, согласованные ЕС и США, не предусматривают ограничений на виды оружия, которые Киев может использовать "для самообороны", пишет издание Telegraph.
Ранее газета New York Times сообщала, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине. Эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
15 декабря, 09:07
"Ограничений на то, системы какого вида Украина может использовать для самообороны, нет", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что США вряд ли напрямую предоставят Украине оружие или профинансируют ее оборонную отрасль.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Конгресс не будет ратифицировать гарантии безопасности для Киева, пишет WP
16 декабря, 19:22
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали представители США, Европы и Украины.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
4 декабря, 12:05
 
