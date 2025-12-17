Рейтинг@Mail.ru
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 17.12.2025
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах - РИА Новости, 17.12.2025
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах
Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах

РИА Новости: украинские гадалки дают прогнозы об обстановке в прифронтовых зонах

Флаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные соцсетей.
Украинские гадалки размещают на своих страницах в социальных сетях публикации, где отвечают на вопросы украинцев. Особенно часто их услугами интересуются жители Днепропетровской области. В частности, они уточняют, есть ли необходимость выехать из того или иного города.
Некоторые тарологи называют примерное время и место предполагаемых ракетных ударов. При этом гадалки никогда не указывают в качестве мест ожидаемых прилетов гражданские объекты. Они просят держаться подальше от военных объектов, а также опасаться разлета осколков.
Также тарологи пытаются дать оценку уровню опасности, например, по десятибалльной шкале. Показатель обычно не опускается меньше пяти, хотя "специалисты" отрицают намерение запугать аудиторию.
Часть гадалок заранее сообщают в своем профиле, что не работают по теме вооруженного конфликта. Другие же, помимо предсказаний об ударах по военным объектам, предлагают и ритуалы для защиты украинских военнослужащих.
Специальная военная операция на Украине Украина Днепропетровская область
 
 
