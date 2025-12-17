https://ria.ru/20251217/gadalki-2062523161.html
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах - РИА Новости, 17.12.2025
Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах
Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные соцсетей.
Украинские гадалки размещают на своих страницах в социальных сетях публикации, где отвечают на вопросы украинцев. Особенно часто их услугами интересуются жители Днепропетровской области
. В частности, они уточняют, есть ли необходимость выехать из того или иного города.
Некоторые тарологи называют примерное время и место предполагаемых ракетных ударов. При этом гадалки никогда не указывают в качестве мест ожидаемых прилетов гражданские объекты. Они просят держаться подальше от военных объектов, а также опасаться разлета осколков.
Также тарологи пытаются дать оценку уровню опасности, например, по десятибалльной шкале. Показатель обычно не опускается меньше пяти, хотя "специалисты" отрицают намерение запугать аудиторию.
Часть гадалок заранее сообщают в своем профиле, что не работают по теме вооруженного конфликта. Другие же, помимо предсказаний об ударах по военным объектам, предлагают и ритуалы для защиты украинских военнослужащих.