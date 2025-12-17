Украинские гадалки дают прогнозы о военной обстановке в прифронтовых зонах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жители Украины просят гадалок спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах, особенно активно их спрашивают о возможных местах прилетов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные соцсетей.

Украинские гадалки размещают на своих страницах в социальных сетях публикации, где отвечают на вопросы украинцев. Особенно часто их услугами интересуются жители Днепропетровской области . В частности, они уточняют, есть ли необходимость выехать из того или иного города.

Некоторые тарологи называют примерное время и место предполагаемых ракетных ударов. При этом гадалки никогда не указывают в качестве мест ожидаемых прилетов гражданские объекты. Они просят держаться подальше от военных объектов, а также опасаться разлета осколков.

Также тарологи пытаются дать оценку уровню опасности, например, по десятибалльной шкале. Показатель обычно не опускается меньше пяти, хотя "специалисты" отрицают намерение запугать аудиторию.