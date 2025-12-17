https://ria.ru/20251217/finansirovanie-2062574081.html
Глава ЕК призвала определиться с финансированием Киева до конца года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование... РИА Новости, 17.12.2025
киев
россия
украина
