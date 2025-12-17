Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК призвала определиться с финансированием Киева до конца года
11:29 17.12.2025 (обновлено: 11:36 17.12.2025)
Глава ЕК призвала определиться с финансированием Киева до конца года
Глава ЕК призвала определиться с финансированием Киева до конца года
Глава ЕК призвала определиться с финансированием Киева до конца года

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование активов РФ.
"Я предложила два пути: европейский займ и использование активов РФ… Одно понятно - что мы должны найти путь обеспечить финансирование Украины на ближайшие два года", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента накануне начала в Брюсселе саммита ЕС, на котором эта тема станет центральной.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
КиевРоссияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвропарламент
 
 
