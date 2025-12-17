https://ria.ru/20251217/evropa-2062580221.html
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы - 90 миллиардов евро из 137 миллиардов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 17.12.2025
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК
Фон дер Ляйен: Европа должна покрыть две трети потребностей Украины в финансах