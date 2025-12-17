Рейтинг@Mail.ru
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК - РИА Новости, 17.12.2025
11:58 17.12.2025
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК
в мире
европа
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
мвф
Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: Европа должна покрыть две трети потребностей Украины в финансах

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Европа должна покрыть две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы - 90 миллиардов евро из 137 миллиардов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
"По оценкам МВФ и нашим собственным, потребности Украины в 2026 и 2027 годах составляют чуть более 137 миллиардов евро. Европа должна покрыть две трети, или 90 миллиардов", - сказала она.
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
16 декабря, 07:00
