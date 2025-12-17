Каждый пятый европеец находится на грани бедности, заявил премьер Испании

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Каждый пятый житель Европы находится на грани бедности и социальной изоляции, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Политик отметил, что Евросоюз должен и дальше оставаться "убежищем" для ценностей, лежащих в основе демократии, сплоченности и свободы блока.