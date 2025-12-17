Каждый пятый европеец находится на грани бедности, заявил премьер Испании

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Каждый пятый житель Европы находится на грани бедности и социальной изоляции, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
"В то же время 93 миллиона европейцев - то есть, каждый пятый, - живут на грани бедности или социальной изоляции. Это не просто мнение экспертов или институтов: около половины европейцев считают жилищный вопрос "острой и неотложной проблемой", - написал Санчес в статье для газеты Politico.
Политик отметил, что Евросоюз должен и дальше оставаться "убежищем" для ценностей, лежащих в основе демократии, сплоченности и свободы блока.
"Но будем честны, ценности не дадут вам крышу над головой. Так или иначе, эти ценности быстро исчезают перед лицом чего-то настолько материального и неотложного, как недостаток доступного жилья. Если мы ничего не предпримем, Европа рискует стать убежищем без домов", - подчеркнул Санчес.
Премьер Испании приводит статистику, согласно которой в период с 2010 по 2025 год цены на жилье в Европе выросли на 60%, а стоимость аренды жилья - на 30%. В ряде стран, включая Эстонию и Венгрию, цены на жилье увеличились втрое. Более того, по словам Санчеса, в густо населенных или туристических городах некоторые семьи тратят на оплату аренды более 70% своего дохода, а работающие жители Мадрида, Лиссабона и Будапешта не могут позволить себе оплату жилья.
