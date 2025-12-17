https://ria.ru/20251217/evropa-2062572949.html
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии
Европа теряет долю в мировом ВВП с 25% в 1990 году до 14% сегодня, как и США, а КНР растет, это сдвиг в мировой экономике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон РИА Новости, 17.12.2025
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии
Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа теряет долю в мировом ВВП