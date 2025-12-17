Рейтинг@Mail.ru
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.12.2025
11:24 17.12.2025
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 17.12.2025
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии
Европа теряет долю в мировом ВВП с 25% в 1990 году до 14% сегодня, как и США, а КНР растет, это сдвиг в мировой экономике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:24:00+03:00
2025-12-17T11:24:00+03:00
в мире
китай
европа
сша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
китай
европа
сша
в мире, китай, европа, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Китай, Европа, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Европа теряет долю в мировом ВВП, заявила глава Еврокомиссии

Глава ЕК фон дер Ляйен: Европа теряет долю в мировом ВВП

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Европа теряет долю в мировом ВВП с 25% в 1990 году до 14% сегодня, как и США, а КНР растет, это сдвиг в мировой экономике, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа теряет долю в мировом ВВП – с 25% в 1990 году до 14% сегодня. Но показатели США идут по тому же пути: с 22% в 1990 году до 14% сегодня. Таким образом, это не история экономики по одну или другую сторону Атлантики. Это история сдвига в мировой экономике", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
По словам главы ЕК, "доля в мировом ВВП Китая, напротив, выросла с 4% в 1990 году до 20% сегодня".
"Именно поэтому Соединенные Штаты уже некоторое время ясно заявляют о смене своих стратегических интересов и приоритетов по мере роста Китая. Суть в том, что эта стратегия не является причиной потрясений, с которыми Европа сталкивается в мире. Это симптом реальности сегодняшнего мира", - сказала фон дер Ляйен.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Поставили на колени": на Западе высказались об антироссийских санкциях
16 декабря, 05:14
 
В миреКитайЕвропаСШАУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
