Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 17.12.2025 (обновлено: 23:52 17.12.2025)
Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана
Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана
Пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты была отменена в среду вечером на фоне заявлений... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
венгрия
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
виктор орбан
россия
украина
венгрия
в мире, россия, украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России
Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана

Пресс-конференцию главы ЕК отменили на фоне слухов насчет плана по активам РФ

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты была отменена в среду вечером на фоне заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о снятии с повестки саммита Евросовета 18-19 декабря обсуждения вопроса об использовании российских активов, следует из сайта ЕК.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против.
Пресс-конференция Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты была запланирована на сайте Еврокомиссии на 19.30 по местному времени (21.30 мск), затем перенесена на 20.00 (22.00 мск), позже - на 20.30 (22.30 мск), после чего просто исчезла из программы на официальном сайте.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Дебаты по вопросу активов России вылились в громкую перепалку в бундестаге
Вчера, 23:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВенгрияУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении России
 
 
