Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты была отменена в среду вечером на фоне заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о снятии с повестки саммита Евросовета 18-19 декабря обсуждения вопроса об использовании российских активов, следует из сайта ЕК.