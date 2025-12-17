Рейтинг@Mail.ru
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.12.2025
22:43 17.12.2025
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД - РИА Новости, 17.12.2025
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД
Глава МИД Бельгии Максим Прево подтвердил в парламенте страны, что Евросоюз может принять решение об использовании российских активов простым квалифицированным... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
украина
бельгия
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
euroclear
еврокомиссия
в мире, россия, украина, бельгия, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, euroclear, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Euroclear, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД

Прево: согласие Бельгии на использование активов РФ не является обязательными

© AP Photo / Virginia MayoМИД Бельгии Максим Прево
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
МИД Бельгии Максим Прево. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево подтвердил в парламенте страны, что Евросоюз может принять решение об использовании российских активов простым квалифицированным большинством даже без согласия Бельгии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что Евросоюз должен до конца года определиться с вариантом финансирования Киева - через общий займ или использование активов РФ.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан назвал заморозку российских активов исторической ошибкой
Вчера, 21:47
"На столе находятся различные предложения, и действительно такие решения могут приниматься квалифицированным большинством. Таким образом, отдельное голосование или согласие Бельгии формально не являются обязательными, хотя при этом возникают вопросы к юридической основе подобного подхода. Это требует внесения определённых уточнений. Бельгия остается конструктивным членом ЕС, и интересы, которые мы отстаиваем, выходят за рамки исключительно нашей страны. Однако дополнительные риски, возникающие при выборе варианта "репарационного кредита", должны быть надлежащим образом покрыты", - сказал Прево.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, против которого Венгрия строго выступает.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Глава МИД Бельгии предрек крах экономики при использовании активов России
Вчера, 21:52
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Вчера, 18:53
 
В миреРоссияУкраинаБельгияУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанEuroclearЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
