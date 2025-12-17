Рейтинг@Mail.ru
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
18:38 17.12.2025 (обновлено: 19:08 17.12.2025)
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
виктор орбан
венгрия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
россия
венгрия
бельгия
в мире, россия, виктор орбан, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, бельгия, санкции, экономика, саммит ес в брюсселе
В мире, Россия, Виктор Орбан, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Бельгия, Санкции, Экономика, Саммит ЕС в Брюсселе
Орбан: фон дер Ляйен сняла вопрос о конфискации активов РФ с повестки саммита ЕС

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 дек — РИА Новости. Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС, утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Мы одержали победу, потому что председатель Еврокомиссии заявила, что отступила, и вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня. Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам", — сказал Орбан в видеообращении в соцсети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан написал письмо Путину
Вчера, 17:02
Ранее в среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии, выступающей против такого шага. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных российских средств для финансирования Украины. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европе — стоять и бояться: Россия обязательно придет за своим
16 декабря, 08:00
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Вчера, 18:53
 
