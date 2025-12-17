Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 17.12.2025 (обновлено: 17:36 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/es-2062723851.html
Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico
Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico - РИА Новости, 17.12.2025
Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico
Депутаты Европарламента призвали отказаться от программного обеспечения для бронирования билетов от компании-поставщика Carlson Wagonlit Travel из-за страха... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:30:00+03:00
2025-12-17T17:36:00+03:00
в мире
сша
палестина
страсбург
европарламент
роберта метсола
politico
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_113:0:1546:806_1920x0_80_0_0_fe61b99fe389124dde3536fb6e2dd337.jpg
https://ria.ru/20251217/aktivy-2062537519.html
https://ria.ru/20250808/evrosoyuz-2034045280.html
сша
палестина
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040770093_292:0:1367:806_1920x0_80_0_0_bb0460a57c3440e20038bbf9cccb308b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, страсбург, европарламент, роберта метсола, politico, оон
В мире, США, Палестина, Страсбург, Европарламент, Роберта Метсола, Politico, ООН
Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico

Politico: в ЕП призвали сменить ПО из-за страха слежки со стороны США

© European ParliamentЕвропейский парламент
Европейский парламент - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© European Parliament
Европейский парламент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали отказаться от программного обеспечения для бронирования билетов от компании-поставщика Carlson Wagonlit Travel из-за страха слежки со стороны США, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ.
"Законодатели в Европарламенте призвали институт сменить программное обеспечение для бронирования поездок на фоне страхов, что за их планами по поездкам могут следить или им могут помешать в интересах правительства США", - говорится в публикации издания.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов России
Вчера, 07:42
Отмечается, что в письме, подписанном 64 законодателями, председателя Европарламента Роберту Метсолу призывают отказаться от услуг компании Carlson Wagonlit Travel (CWT), которая с сентября принадлежит American Express Global Business Travel. Законодатели утверждают, что из-за этого возникает риск слежки - у компании есть доступ к конфиденциальной информации, например, к паспортным данным, информации о кредитных картах и конкретном местоположении официальных лиц в любой момент времени.
"Использование CWT наших данных о поездках ставит под реальную и настоящую угрозу санкций США евродепутатов и сотрудников парламента", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.
Отмечается, что в прошлом месяце компания отменила бронирование спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, которая должна была выступать в Страсбурге, из-за санкций США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В ЕС вступил в силу противоречивый закон о свободе СМИ
8 августа, 00:43
 
В миреСШАПалестинаСтрасбургЕвропарламентРоберта МетсолаPoliticoООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала