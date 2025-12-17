Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали отказаться от программного обеспечения для бронирования билетов от компании-поставщика Carlson Wagonlit Travel из-за страха слежки со стороны США, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ.