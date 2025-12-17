Депутаты Европарламента боятся слежки США, сообщает Politico

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутаты Европарламента призвали отказаться от программного обеспечения для бронирования билетов от компании-поставщика Carlson Wagonlit Travel из-за страха слежки со стороны США, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ.
"Законодатели в Европарламенте призвали институт сменить программное обеспечение для бронирования поездок на фоне страхов, что за их планами по поездкам могут следить или им могут помешать в интересах правительства США", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что в письме, подписанном 64 законодателями, председателя Европарламента Роберту Метсолу призывают отказаться от услуг компании Carlson Wagonlit Travel (CWT), которая с сентября принадлежит American Express Global Business Travel. Законодатели утверждают, что из-за этого возникает риск слежки - у компании есть доступ к конфиденциальной информации, например, к паспортным данным, информации о кредитных картах и конкретном местоположении официальных лиц в любой момент времени.
"Использование CWT наших данных о поездках ставит под реальную и настоящую угрозу санкций США евродепутатов и сотрудников парламента", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.
Отмечается, что в прошлом месяце компания отменила бронирование спецдокладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе, которая должна была выступать в Страсбурге, из-за санкций США.
