Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко
17:16 17.12.2025 (обновлено: 17:51 17.12.2025)
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко - РИА Новости, 17.12.2025
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко
Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу на недвижимость, ограничения... РИА Новости, 17.12.2025
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко

Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу

Вилла Бориса Ротенберга в Ханко, Финляндия
Вилла Бориса Ротенберга в Ханко, Финляндия
© Фото : Yle/Jouko Tapper
Вилла Бориса Ротенберга в Ханко, Финляндия. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу на недвижимость, ограничения могут быть сняты при его погашении, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Вилла российско-финского олигарха Бориса Ротенберга в Ханко была подвергнута процедуре принудительного изъятия", - говорится в сообщении. По данным Yle, бизнесмен не заплатил налог на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро из-за введенных в отношении него санкций.
По словам юридического представителя Ротенберга Микко Мантере, которые приводит Yle, речь идет об аресте, который может быть снят после погашения задолженности.
Ранее финские приставы наложили арест на коммерческую недвижимость Ротенберга в Хельсинки, однако, по словам Мантере, ограничительные меры были сняты после погашения долга, отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Калининградской области арестовали имущество обвиняемых в хищениях
28 ноября, 15:59
 
В миреХельсинкиБорис Ротенберг
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
