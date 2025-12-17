Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу на недвижимость, ограничения могут быть сняты при его погашении, сообщает телерадиовещатель Yle.