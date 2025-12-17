https://ria.ru/20251217/es-2062720874.html
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко - РИА Новости, 17.12.2025
Финские приставы арестовали виллу Ротенберга в Ханко
Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу на недвижимость, ограничения... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:16:00+03:00
2025-12-17T17:16:00+03:00
2025-12-17T17:51:00+03:00
в мире
хельсинки
борис ротенберг
хельсинки
2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Финская служба судебных приставов наложила арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко из-за долга по налогу на недвижимость, ограничения могут быть сняты при его погашении, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Вилла российско-финского олигарха Бориса Ротенберга
в Ханко была подвергнута процедуре принудительного изъятия", - говорится в сообщении. По данным Yle, бизнесмен не заплатил налог на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро из-за введенных в отношении него санкций.
По словам юридического представителя Ротенберга Микко Мантере, которые приводит Yle, речь идет об аресте, который может быть снят после погашения задолженности.
Ранее финские приставы наложили арест на коммерческую недвижимость Ротенберга в Хельсинки
, однако, по словам Мантере, ограничительные меры были сняты после погашения долга, отмечается в сообщении.