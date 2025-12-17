ЕС и США согласовали план по гарантиям безопасности Украины, пишет NYT

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине, сообщает газета Представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с черновыми вариантами документов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине , в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".

"Американские и европейские дипломаты, в последние два дня проводившие встречи с украинскими лидерами в Берлине , по большому счету подписали два документа, в которых обозначены гарантии безопасности", - говорится в статье.

США с По данным New York Times, один из документов предусматривает принятие обязательства по отношению к Украине, аналогичного пятой статье устава НАТО, предусматривающей помощь при нападении. В другом документе подробно прописано будущее сотрудничество военных сил Европы ВСУ . Кроме того, эти планы подразумевают сокращение численности украинской армии до уровня мирного времени - 800 тысяч человек, а также сохранение за ВСУ современного уровня военной подготовки и оборудования.

Как пишет издание, источники отказались уточнить, какие именно страны согласились разместить войска на Украине, но, как ожидается, их разместят на западе страны, подальше от границы с РФ.

"В документе подробно изложено, как США будут использовать свои обширные разведывательные системы для помощи в слежении (за соблюдением - ред.) перемирия и обнаружении российской активности по вводу войск в остальную Украину", - указывается в материале.

Как отмечает газета, предполагается, что эти документы станут основой для более всеобъемлющего соглашения, нацеленного на достижение мира. По словам собеседников New York Times, новые гарантии безопасности будут носить юридически обязывающий характер. Они отметили, что президент США Дональд Трамп согласился представить новые гарантии сенату.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.