11:46 17.12.2025
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году
в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году

Фон дер Ляйен: ЕС за последний год обязался вложить в оборону 800 млрд евро

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. ЕС за 10 лет инвестировал в оборону 8 миллиардов евро, а за последний год обязался вложить 800 миллиардов, это приверженность безопасности, утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Для обороны мы сделали за последнее время то, что не делали десятилетиями. За последние 10 лет мы инвестировали 8 миллиардов евро в оборонный фонд. В этом году мы обеспечиваем инвестиции в размере до 800 миллиардов евро до 2030 года… Это демонстрирует нашу европейскую приверженность европейской безопасности", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
