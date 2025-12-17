Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. ЕС за 10 лет инвестировал в оборону 8 миллиардов евро, а за последний год обязался вложить 800 миллиардов, это приверженность безопасности, утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.