Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году - РИА Новости, 17.12.2025
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году
ЕС за 10 лет инвестировал в оборону 8 миллиардов евро, а за последний год обязался вложить 800 миллиардов, это приверженность безопасности, утверждает глава... РИА Новости, 17.12.2025
Глава ЕК заявила о рекордных вложениях в оборону в 2025 году
Фон дер Ляйен: ЕС за последний год обязался вложить в оборону 800 млрд евро