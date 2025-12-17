Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 17.12.2025
13:34 17.12.2025
Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов
Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов - РИА Новости, 17.12.2025
Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:34:00+03:00
2025-12-17T13:34:00+03:00
экономика
россия
москва
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
россия
москва
экономика, россия, москва, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Экономика, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов

Фон дер Ляйен: доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13 процентов

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
"Благодаря REPowerEU импорт российского газа - СПГ и по трубопроводам - снизился с 45% в начале войны до 13% сегодня; импорт угля сократился с 51% до нуля; а импорт нефти - с 26% до 2%. Все это означает, что мы собираемся навсегда отказаться от российского ископаемого топлива", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК назвала зависимость от России причиной высоких цен на энергию
10 сентября, 17:40
 
ЭкономикаРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
