Глава ЕК рассказала о снижении импорта российских энергоресурсов
Доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2022 году до 13% сегодня, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами... РИА Новости, 17.12.2025
Фон дер Ляйен: доля российского газа в импорте ЕС снизилась до 13 процентов