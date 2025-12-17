Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана ЧП в школе в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2025
18:49 17.12.2025
Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана ЧП в школе в Подмосковье
происшествия, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), сергей шойгу, юсуф рахмон, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу, Юсуф Рахмон, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду по телефону обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном ЧП в школе в Одинцовском районе Подмосковья, было отмечено, что правоохранители делают все необходимое для объективного расследования всех обстоятельств преступления, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Семнадцатого декабря 2025 года состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности Российской Федерации С.К.Шойгу с секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Ю.А.Рахмоном. В ходе разговора стороны обсудили чрезвычайное происшествие 16 декабря 2025 года в подмосковной школе в Одинцовском районе. Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.
Москва выражает соболезнования Таджикистанской стороне в связи с гибелью ребенка в подмосковной школе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Патриарх Кирилл и глава ДУМ выразили соболезнования в связи с ЧП в Одинцово
Нападение подростка в школе в Одинцово
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
