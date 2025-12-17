Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана ЧП в школе в Подмосковье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду по телефону обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном ЧП в школе в Одинцовском районе Подмосковья, было отмечено, что правоохранители делают все необходимое для объективного расследования всех обстоятельств преступления, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Семнадцатого декабря 2025 года состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности Российской Федерации С.К.Шойгу с секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Ю.А.Рахмоном. В ходе разговора стороны обсудили чрезвычайное происшествие 16 декабря 2025 года в подмосковной школе в Одинцовском районе. Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.
По данным СК и МВД, подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. Подозреваемый задержан. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала, что погиб ученик четвертого класса, есть раненые. Возбуждено уголовное дело.
Москва выражает соболезнования Таджикистанской стороне в связи с гибелью ребенка в подмосковной школе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.