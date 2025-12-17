Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана ЧП в школе в Подмосковье

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду по телефону обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном ЧП в школе в Одинцовском районе Подмосковья, было отмечено, что правоохранители делают все необходимое для объективного расследования всех обстоятельств преступления, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.