Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 17.12.2025
Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину
Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.12.2025
Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину
Великобритания завершает подготовку к переброске контингента на Украину в случае прекращения огня, сообщает британский портал i Paper со ссылкой на источники в... РИА Новости, 17.12.2025
Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину

i Paper: Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Великобритания завершает подготовку к переброске контингента на Украину в случае прекращения огня, сообщает британский портал i Paper со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.
«
"Великобритания наращивает темпы подготовки к отправке миротворческих сил на Украину, закупает снаряжение и завершает проработку планов развертывания сил. Официальные лица уверены, что мирное соглашение, похоже, ближе, чем когда-либо, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной", - пишет издание.
Во время учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине
Вчера, 01:07
По информации портала, британское министерство обороны на данный момент пытается понять, какой период времени будет выделен на переброску контингента и выбирает потенциальные места дислокации солдат.
"Коалиция желающих работала над этими планами в течение длительного времени. Темпы работы увеличиваются, а планы становятся более конкретными, так как появилась реальная перспектива прекращения огня", - сказал один из источников.
По данным источников, Лондон скорее всего не будет перебрасывать на Украину силы, уже размещенные в других странах - таких, как Эстония - и направит солдат непосредственно из Великобритании.
В случае необходимости быстрого развертывания на Украину будет переброшена 16-я десантно-штурмовая бригада, в составе которой имеются силы оперативного реагирования британской армии. Ранее бригада участвовала в эвакуации из Кабула в августе 2022 года и из Судана в апреле 2023 года.
Согласно планам, так называемая "коалиция желающих", вероятно, не захочет распределять силы вдоль всей линии соприкосновения, так как для этого не хватит персонала, отмечает издание. Вместо этого контингент, вероятно, будет относительно сосредоточенным и будет перебрасываться в различные локации при необходимости.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Посол России уличил Лондон в разжигании нестабильности между НАТО и Россией
16 декабря, 21:26
В случае, если Россия в рамках соглашения по урегулированию не согласится на размещение иностранных сил на Украине, контингент могут разместить в соседних странах - к примеру, в Польше, пишет портал.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффДжаред КушнерЮрий УшаковЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
