Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину

ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости. Великобритания завершает подготовку к переброске контингента на Украину в случае прекращения огня, сообщает британский портал Великобритания завершает подготовку к переброске контингента на Украину в случае прекращения огня, сообщает британский портал i Paper со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

« "Великобритания наращивает темпы подготовки к отправке миротворческих сил на Украину , закупает снаряжение и завершает проработку планов развертывания сил. Официальные лица уверены, что мирное соглашение, похоже, ближе, чем когда-либо, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной", - пишет издание.

По информации портала, британское министерство обороны на данный момент пытается понять, какой период времени будет выделен на переброску контингента и выбирает потенциальные места дислокации солдат.

"Коалиция желающих работала над этими планами в течение длительного времени. Темпы работы увеличиваются, а планы становятся более конкретными, так как появилась реальная перспектива прекращения огня", - сказал один из источников.

По данным источников, Лондон скорее всего не будет перебрасывать на Украину силы, уже размещенные в других странах - таких, как Эстония - и направит солдат непосредственно из Великобритании

В случае необходимости быстрого развертывания на Украину будет переброшена 16-я десантно-штурмовая бригада, в составе которой имеются силы оперативного реагирования британской армии. Ранее бригада участвовала в эвакуации из Кабула в августе 2022 года и из Судана в апреле 2023 года.

Согласно планам, так называемая "коалиция желающих", вероятно, не захочет распределять силы вдоль всей линии соприкосновения, так как для этого не хватит персонала, отмечает издание. Вместо этого контингент, вероятно, будет относительно сосредоточенным и будет перебрасываться в различные локации при необходимости.

В случае, если Россия в рамках соглашения по урегулированию не согласится на размещение иностранных сил на Украине, контингент могут разместить в соседних странах - к примеру, в Польше , пишет портал.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.