В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 17.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Дагестане, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА

На территории Дагестана объявили опасность атаки БПЛА

© Фото : Минобороны РоссииЗРПК "Панцирь-С1"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Дагестане, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В главке отметили, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета.
В Мордовии объявили беспилотную опасность
