https://ria.ru/20251217/bpla-2062523464.html
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Дагестане, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:34:00+03:00
2025-12-17T03:34:00+03:00
2025-12-17T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963826882_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_67566bc01687f5d83e1d8959dfc6e1cf.jpg
https://ria.ru/20251217/opasnost-2062519546.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963826882_176:0:1225:787_1920x0_80_0_0_d92aae4da41c421b072fe417ecd207ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
На территории Дагестана объявили опасность атаки БПЛА