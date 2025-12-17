https://ria.ru/20251217/bayden-2062577605.html
Байден сделал новое заявление о России
Байден сделал новое заявление о России - РИА Новости, 17.12.2025
Байден сделал новое заявление о России
В случае отказа США от роли мирового лидера это место займут Россия и Китай, заявил экс-президент Джо Байден, его слова приводит The Hill. РИА Новости, 17.12.2025
Байден сделал новое заявление о России
Байден предупредил об угрозе мировому лидерству США от РФ и КНР