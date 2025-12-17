Рейтинг@Mail.ru
Байден сделал новое заявление о России - РИА Новости, 17.12.2025
11:48 17.12.2025
Байден сделал новое заявление о России
В случае отказа США от роли мирового лидера это место займут Россия и Китай, заявил экс-президент Джо Байден, его слова приводит The Hill. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, россия, джо байден, колумбийский университет, сша, китай
В мире, Россия, Джо Байден, Колумбийский университет, США, Китай
Байден сделал новое заявление о России

Байден предупредил об угрозе мировому лидерству США от РФ и КНР

Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В случае отказа США от роли мирового лидера это место займут Россия и Китай, заявил экс-президент Джо Байден, его слова приводит The Hill.
"Если мы не будем лидерами, кто тогда будет руководить миром? Россия? Китай?" — задался вопросом он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
Вчера, 05:14
Байден добавил, что Вашингтон не должен отдавать лидерство, поскольку Соединенные Штаты "в долгу перед всем миром".
Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в начале сентября заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему пребывают в уверенности, что они управляют миром, хотя это не соответствует реальности. Экономист подчеркнул, что США действительно занимали доминирующее положение до конца прошлого века, однако с тех пор мир стал многополярным, и теперь существует множество "центров силы" вместо одного.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп в среду обратится к нации
Вчера, 07:00
 
В миреРоссияДжо БайденКолумбийский университетСШАКитай
 
 
