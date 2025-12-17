Рейтинг@Mail.ru
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
11:28 17.12.2025 (обновлено: 11:40 17.12.2025)
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 17.12.2025
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен
Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:28:00+03:00
2025-12-17T11:40:00+03:00
Российские активы останутся замороженными, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Активы РФ останутся замороженными, пока ЕС не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступившая перед депутатами Европарламента.
"Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока мы не примем иное решение, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Замороженные на неопределенный срок активы могут стать настоящим переломным моментом для Украины и для Европы", - уверена она.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Politico: еврочиновник хотел плакать из-за ситуации с российскими активами
