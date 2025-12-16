Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы направили на отзыв в правительство РФ законопроект, который предусматривает размещение в ГИС "Госуслуги" судебных решений, определений, приказов в электронном виде сторонам процесса при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"Законопроектом предлагается уточнить порядок направления судебных решений, определений, приказов в электронном виде сторонам процесса на Единый портал государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности)", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Андрей Кутепов. Предлагаемые поправки в действующее законодательство "расширят применение судебных постановлений, вынесенных в электронном виде, сократят нагрузку на суды в части изготовления и направления сторонам судебных постановлений в бумажном виде, а также ускорят фактическое взыскание задолженности за ЖКУ", сказал агентству один из авторов проекта, глава экономического комитета Совфеда

Кроме того, законопроектом предлагается внести уточнения, стимулирующие вынесение судебных приказов о взыскании задолженности за ЖКУ в электронном виде, в целях ускорения процесса взыскания задолженности за услуги и уменьшения нагрузки на судебную систему.

В настоящее время при вынесении судебного приказа в электронном виде он, согласно части 1 статьи 130 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ , не выдается взыскателю, а направляется на исполнение судебному приставу-исполнителю, в связи с чем у взыскателя отсутствуют сведения о дате и содержании вынесенного судебного приказа.

В то же время взыскателю необходимо получение такой информации в оперативном порядке в целях внесения в ГИС ЖКХ информации о наличии у гражданина подтвержденной непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года, используемой органами соцзащиты при назначении субсидий и компенсаций на оплату услуг.

В связи с указанным организации ЖКХ вынуждены знакомиться с материалами судебных дел для получения данной информации о вынесенных судебных приказах, что увеличивает нагрузку на организации ЖКХ и работников судов.

"Законопроектом предлагается установить, что при вынесении судебного приказа в электронном виде информация о нем направляется взыскателю в электронном виде посредством системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в проекте.

Законопроектом также предлагается установить срок для выдачи судом исполнительного листа о взыскании задолженности за ЖКУ - в течение пяти дней со дня поступления заявления от взыскателя о выдаче такого листа.

Сейчас в законодательстве такой срок прямо не установлен, что значительно увеличивает фактические сроки получения взыскателями исполнительных листов и, соответственно, увеличивает срок фактического взыскания задолженности, в том числе за ЖКУ, говорится в пояснительной записке.

Документом также предусматривается установление возможности истребования судом сведений о законных представителях недееспособного должника.

Законопроектом предлагается увеличить срок подачи частной жалобы. По мнению сенаторов, установленный законодательством 15-дневный срок на подачу частной жалобы фактически сокращен на срок доставки судебного акта взыскателю и составляет всего восемь-десять дней.