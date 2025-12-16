Рейтинг@Mail.ru
Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/zhku-2062283511.html
Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах"
Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах" - РИА Новости, 16.12.2025
Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах"
Сенаторы направили на отзыв в правительство РФ законопроект, который предусматривает размещение в ГИС "Госуслуги" судебных решений, определений, приказов в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T07:48:00+03:00
2025-12-16T07:48:00+03:00
жкх
россия
андрей кутепов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002483449_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_be1581d9338e5297b6558c126c4fbc83.jpg
https://ria.ru/20250530/zhkkh-2019883171.html
https://ria.ru/20251216/sovfed-2062281238.html
https://realty.ria.ru/20250301/poryadok-2002255140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002483449_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c5fcb3e14bd1e2e4f393df4b11837db7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, андрей кутепов, совет федерации рф
ЖКХ, Россия, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
Совфед предложил извещать о решениях по долгам за ЖКУ на "Госуслугах"

Судебные решения по долгам за ЖКУ могут начать размещать в ГИС "Госуслуги"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГосуслуги
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы направили на отзыв в правительство РФ законопроект, который предусматривает размещение в ГИС "Госуслуги" судебных решений, определений, приказов в электронном виде сторонам процесса при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
"Законопроектом предлагается уточнить порядок направления судебных решений, определений, приказов в электронном виде сторонам процесса на Единый портал государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности)", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Госдуме рассказали, как узнать о задолженности по ЖКХ
30 мая, 02:32
Предлагаемые поправки в действующее законодательство "расширят применение судебных постановлений, вынесенных в электронном виде, сократят нагрузку на суды в части изготовления и направления сторонам судебных постановлений в бумажном виде, а также ускорят фактическое взыскание задолженности за ЖКУ", сказал агентству один из авторов проекта, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
Кроме того, законопроектом предлагается внести уточнения, стимулирующие вынесение судебных приказов о взыскании задолженности за ЖКУ в электронном виде, в целях ускорения процесса взыскания задолженности за услуги и уменьшения нагрузки на судебную систему.
В настоящее время при вынесении судебного приказа в электронном виде он, согласно части 1 статьи 130 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, не выдается взыскателю, а направляется на исполнение судебному приставу-исполнителю, в связи с чем у взыскателя отсутствуют сведения о дате и содержании вынесенного судебного приказа.
В то же время взыскателю необходимо получение такой информации в оперативном порядке в целях внесения в ГИС ЖКХ информации о наличии у гражданина подтвержденной непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года, используемой органами соцзащиты при назначении субсидий и компенсаций на оплату услуг.
Женщина получает информацию об онлайн услугах в филиале Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ
07:14
В связи с указанным организации ЖКХ вынуждены знакомиться с материалами судебных дел для получения данной информации о вынесенных судебных приказах, что увеличивает нагрузку на организации ЖКХ и работников судов.
"Законопроектом предлагается установить, что при вынесении судебного приказа в электронном виде информация о нем направляется взыскателю в электронном виде посредством системы электронного документооборота участника процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - говорится в проекте.
Законопроектом также предлагается установить срок для выдачи судом исполнительного листа о взыскании задолженности за ЖКУ - в течение пяти дней со дня поступления заявления от взыскателя о выдаче такого листа.
Сейчас в законодательстве такой срок прямо не установлен, что значительно увеличивает фактические сроки получения взыскателями исполнительных листов и, соответственно, увеличивает срок фактического взыскания задолженности, в том числе за ЖКУ, говорится в пояснительной записке.
Документом также предусматривается установление возможности истребования судом сведений о законных представителях недееспособного должника.
Законопроектом предлагается увеличить срок подачи частной жалобы. По мнению сенаторов, установленный законодательством 15-дневный срок на подачу частной жалобы фактически сокращен на срок доставки судебного акта взыскателю и составляет всего восемь-десять дней.
Предлагается увеличить срок подачи частной жалобы до тридцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции.
Урбанистические виды Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В России утвердили порядок голосования собственников жилья на портале ЖКХ
1 марта, 02:30
 
ЖКХРоссияАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала