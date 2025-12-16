Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья
Нижегородская область
 
16:39 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья - РИА Новости, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, отметив, что доступность РИА Новости, 16.12.2025
нижегородская область
россия
москва
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, отметив, что доступность жилья – это ключ к выполнению всех планов развития страны.
Спикер регионального парламента принял участие в работе заседания Совета законодателей РФ в Москве, где обсуждали стратегию обеспечения граждан качественным и доступным жильем, которое стало бы драйвером демографического роста и повышения качества жизни.
Люлин отметил, что запрос на реализацию жилищной мечты у населения колоссальный. "Жилье должно быть доступным, качественным, обеспеченным инфраструктурой. И в своем регионе, а не в далеком мегаполисе. Полностью согласен с Валентиной Ивановной Матвиенко, что доступность жилья – это ключ к выполнению всех планов развития страны: и к решению проблем демографии, и к росту качества жизни граждан. Запрос у населения невероятный", – написал Люлин в мессенджере Max.
Он отметил, что с 2019 года выдано льготной ипотеки на 35 триллионов рублей, а по объемам строительства Россия опередила СССР и некоторые страны ЕС. Однако, по его словам, сегодня строительному буму мешает высокая ключевая ставка, сделавшая рыночную ипотеку недоступной, хотя и остаются льготные программы – для многодетных, для разных категорий льготников.
"Чтобы развитие продолжалось, нужна точечная корректировка и донастройка, которая во многом зависит от решений законодателей в регионах. Если семейная ипотека буксует, нужно поставить ставку в зависимость от числа детей в семье. Больше детей – ниже процент", - заявил Люлин.
Критически важным спикер регионального парламента назвал развитие территорий, чтобы квартирный вопрос не заставлял людей переезжать из сельской местности в города. Для этого, по его словам, нужно строить жилье там, где живут люди, развивать стройиндустрию на местах. При этом очень важен становится региональный опыт, отметил он.
"Например, в Нижегородской области принят закон, позволяющий предприятиям строить арендное жилье для сотрудников. Но одно лишь жилье – не панацея, жилье без инфраструктуры как чемодан без ручки. Нужны еще детсады, поликлиники, школы, парковки... В рамках Совета законодателей ПФО сейчас обобщаем лучшие практики – в 2026 году соберемся на заседание в Нижнем Новгороде, чтобы сформировать новые стандарты строительства жилья, которые будем выносить на федеральный уровень", – подытожил Люлин.
