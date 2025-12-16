Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, отметив, что доступность жилья – это ключ к выполнению всех планов развития страны.

Спикер регионального парламента принял участие в работе заседания Совета законодателей РФ в Москве, где обсуждали стратегию обеспечения граждан качественным и доступным жильем, которое стало бы драйвером демографического роста и повышения качества жизни.

Люлин отметил, что запрос на реализацию жилищной мечты у населения колоссальный. "Жилье должно быть доступным, качественным, обеспеченным инфраструктурой. И в своем регионе, а не в далеком мегаполисе. Полностью согласен с Валентиной Ивановной Матвиенко, что доступность жилья – это ключ к выполнению всех планов развития страны: и к решению проблем демографии, и к росту качества жизни граждан. Запрос у населения невероятный", – написал Люлин в мессенджере Max.

Он отметил, что с 2019 года выдано льготной ипотеки на 35 триллионов рублей, а по объемам строительства Россия опередила СССР и некоторые страны ЕС. Однако, по его словам, сегодня строительному буму мешает высокая ключевая ставка, сделавшая рыночную ипотеку недоступной, хотя и остаются льготные программы – для многодетных, для разных категорий льготников.

"Чтобы развитие продолжалось, нужна точечная корректировка и донастройка, которая во многом зависит от решений законодателей в регионах. Если семейная ипотека буксует, нужно поставить ставку в зависимость от числа детей в семье. Больше детей – ниже процент", - заявил Люлин.

Критически важным спикер регионального парламента назвал развитие территорий, чтобы квартирный вопрос не заставлял людей переезжать из сельской местности в города. Для этого, по его словам, нужно строить жилье там, где живут люди, развивать стройиндустрию на местах. При этом очень важен становится региональный опыт, отметил он.