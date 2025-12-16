Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062326942.html
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение - РИА Новости, 16.12.2025
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение
Проблемы с энергетикой, а также грандиозный коррупционный скандал могут подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения по урегулированию... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:57:00+03:00
2025-12-16T11:57:00+03:00
в мире
берлин (город)
владимир зеленский
мирный план сша по украине
стив уиткофф
андрей ермак
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062316122_0:260:2834:1854_1920x0_80_0_0_d566001c60eef457c9ce6626060674e3.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062320126.html
https://ria.ru/20251216/smi-2062311605.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
берлин (город)
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062316122_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_66b231b51a7af09f772eb766e914aee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), владимир зеленский, мирный план сша по украине, стив уиткофф, андрей ермак, сша, украина
В мире, Берлин (город), Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Андрей Ермак, США, Украина
На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение

WP: разрушенная энергетика и коррупция могут подтолкнуть Зеленского к миру

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Проблемы с энергетикой, а также грандиозный коррупционный скандал могут подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, сообщил The Washington Post европейский дипломат.
"Зеленский был втянут в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить Андрея Ермака. Эта внутренняя уязвимость, наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру <…> может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
11:31
По его мнению, киевские власти никогда ранее не демонстрировали такой готовности к обсуждению мирного соглашения.
"Создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всем этим беспорядком внутри страны", — сказал дипломат.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США заявили о прогрессе по вопросу территорий с Украиной, пишет Politico
10:54
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
07:00
 
В миреБерлин (город)Владимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеСтив УиткоффАндрей ЕрмакСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала