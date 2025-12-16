На Западе раскрыли, что заставит Зеленского пойти на мирное соглашение

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Проблемы с энергетикой, а также грандиозный коррупционный скандал могут подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, сообщил The Washington Post европейский дипломат.
"Зеленский был втянут в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить Андрея Ермака. Эта внутренняя уязвимость, наряду с болезненными российскими атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру <…> может сделать Зеленского более готовым к заключению сделки", — заявил собеседник издания на условиях анонимности.
По его мнению, киевские власти никогда ранее не демонстрировали такой готовности к обсуждению мирного соглашения.
"Создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и всем этим беспорядком внутри страны", — сказал дипломат.
В Берлине 14 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер и Владимир Зеленский. Переговоры продлились пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе. В понедельник в Берлине прошел второй раунд.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.