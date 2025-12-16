Рейтинг@Mail.ru
Конгресс не будет ратифицировать гарантии безопасности для Киева, пишет WP - РИА Новости, 16.12.2025
19:22 16.12.2025
Конгресс не будет ратифицировать гарантии безопасности для Киева, пишет WP
в мире, россия, сша, киев, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США и страны Европы вряд ли будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины в своих законодательных органах, считает колумнист газеты Washington Post, писатель Дэвид Игнатиус.
Ранее Washington Post сообщала, что Украина хочет ратификации Штатами договоренности о предоставлении гарантий безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США потребовали от Киева уступок в обмен на гарантии, заявил Туск
Вчера, 01:27
"Было бы идеально, если бы американские гарантии безопасности были ратифицированы конгрессом, а европейские гарантии - парламентами стран. Не думаю, что это случится", - пишет Игнатиус.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Европа сомневается в гарантиях Киеву без членства в НАТО, пишут СМИ
Вчера, 03:37
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стармер: коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
15 декабря, 21:59
 
В миреРоссияСШАКиевЮрий УшаковВладимир ПутинМирный план США по УкраинеСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала