Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100 процентов - РИА Новости, 16.12.2025
13:55 16.12.2025
Импортозамещение в ВМФ достигло почти 100 процентов
безопасность, россия, санкт-петербург, виктор евтухов, адмиралтейские верфи
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Виктор Евтухов, Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Импортозамещение в Военно-морском флоте России достигло практически 100%, заявил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.
Он принял участие в церемонии передачи ВМФ РФ неатомной подводной лодки "Великие Луки" (проект 677 "Лада"), которая состоялась на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
"Важно то, что сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в Военно-морском флоте достигло практически ста процентов. И это очень важно. У нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Черноморский флот сообщил о попытке ВСУ устроить диверсию в Новороссийске
БезопасностьРоссияСанкт-ПетербургВиктор ЕвтуховАдмиралтейские верфи
 
 
