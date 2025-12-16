В Ульяновске умерла ветеран ВОВ Анна Якимчук

"Была награждена орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За боевые заслуги", юбилейными медалями, посвященными победе в Великой Отечественной войне, в марте 2025 года удостоена звания "Почетный гражданин города Ульяновска", - говорится в сообщении администрации Ульяновска.