В Ульяновске умерла ветеран ВОВ Анна Якимчук

САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Ульяновска Анна Якимчук умерла на 104-м году жизни, сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале.
"В Ульяновске на 104-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войн и Почетный гражданин (Ульяновска - ред.) Анна Якимчук. Администрация Ульяновска и глава города Александр Болдакин выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Прокопьевны", - говорится в сообщении.
Анна Якимчук родилась в Приморском крае в 1922 году. В мае 1941 года была призвана Красноярским районным военным комиссариатом, служила авиационным мотористом. Обслуживая авиационную технику и самолеты Ил-2, она принимала участие в освобождении Смоленска, Орши, дошла до Берлина, а победу в Великой Отечественной войне встретила в Чехословакии.
После войны Якимчук вернулась в Красноярский край, где работала в лесной промышленности. По данным из открытых источников, ветеран переехала в Ульяновск в 2006 году.
"Была награждена орденом "Отечественной войны II степени", медалью "За боевые заслуги", юбилейными медалями, посвященными победе в Великой Отечественной войне, в марте 2025 года удостоена звания "Почетный гражданин города Ульяновска", - говорится в сообщении администрации Ульяновска.