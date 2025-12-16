Рейтинг@Mail.ru
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде - РИА Новости, 16.12.2025
19:49 16.12.2025
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде - РИА Новости, 16.12.2025
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что представители США во время переговоров с Владимиром Зеленским поставили перед ним ультиматум: либо... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:49:00+03:00
2025-12-16T19:49:00+03:00
в мире
сша
украина
франция
владимир зеленский
тимур миндич
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
в мире, сша, украина, франция, владимир зеленский, тимур миндич, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, фбр, дело миндича
В мире, США, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, ФБР, Дело Миндича
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский: ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 млрд долларов

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что представители США во время переговоров с Владимиром Зеленским поставили перед ним ультиматум: либо уход от власти или официальные обвинения от Федерального бюро расследований (ФБР) в хищении 10 миллиардов долларов.
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
Вчера, 17:05
"По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финансовой помощи США к Зеленскому и его шайке - 10 миллиардов долларов", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Как утверждает депутат, во время встречи украинской и американской делегаций представители США поставили Зеленского перед выбором: отход от власти и переезд во Францию под личные гарантии французского президента Эммануэля Макрона или официальное предъявление Зеленскому и его сообщникам обвинений со стороны ФБР. По словам Дубинского, глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров уже был ознакомлен с проектами документов об обвинениях.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине
15 декабря, 19:30
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
 
В миреСШАУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийТимур МиндичАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныФБРДело Миндича
 
 
