Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности США, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
"В конечном счете все сводится к тому, готова ли Украина уступить территории и получить взамен гарантии безопасности США", - приводит слова Стубба издание Helsingin Sanomat.
Финский президент добавил, что гарантии безопасности имеют "четкую структуру".
"Украина в первую очередь возьмет ответственность за собственную безопасность, ее будет поддерживать Европа или "коалиция желающих", а окончательную гарантию предоставляют США", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.