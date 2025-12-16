Рейтинг@Mail.ru
Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
19:06 16.12.2025
Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 16.12.2025
Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине
Урегулирование украинского конфликта зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности США, заявил президент Финляндии Александр... РИА Новости, 16.12.2025
Стубб рассказал, от чего зависит урегулирование конфликта на Украине

Стубб: урегулирование на Украине зависит от готовности Киева уступить территории

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта зависит от готовности Киева уступить территории в обмен на гарантии безопасности США, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
Вчера, 17:05
"В конечном счете все сводится к тому, готова ли Украина уступить территории и получить взамен гарантии безопасности США", - приводит слова Стубба издание Helsingin Sanomat.
Финский президент добавил, что гарантии безопасности имеют "четкую структуру".
"Украина в первую очередь возьмет ответственность за собственную безопасность, ее будет поддерживать Европа или "коалиция желающих", а окончательную гарантию предоставляют США", - добавил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
 
Заголовок открываемого материала