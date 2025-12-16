Лидеры ЕС предложили отправить на Украину многонациональные силы

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БЕРЛИН, 15 дек — РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Киеву и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить на Украину многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.

"И Соединенные Штаты, и европейские лидеры взяли на себя обязательство совместно работать над предоставлением надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления Украины в рамках соглашения о прекращении войны", — говорится в разосланном, в том числе РИА Новости, документе, озаглавленном как заявление ряда европейских лидеров.

В документе отмечается, что лидеры ЕС , собравшиеся в Берлине , приветствуют "значительный прогресс" по инициативам Трампа по украинским переговорам. Далее перечисляются шесть пунктов, которые "могли бы быть включены" в данное соглашение. Утверждается, что в качестве гарантий Киеву лидерами ЕС согласован пункт об интернациональных силах при поддержке США , которые получат право проводить операции на Украине.

"Возглавляемое Европой "многонациональное войско для Украины", сформированное за счёт вкладов государств, готовых в этом участвовать в рамках "коалиции желающих" и при поддержке США", — говорится в документе.

Создание данного формирования предлагается включить в мирные переговоры в качестве пункта гарантий для Украины.

"Оно будет содействовать восстановлению вооруженных сил Украины, в обеспечении безопасности воздушного пространства Украины и более безопасным морям, включая проведение операций на территории Украины", — говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС подтвердили приверженность поддержания численности ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек в мирное время. При этом утверждается, что данное предложение поддержали также представители США.

Лидеры ЕС предлагают создать на Украине возглавляемый США механизм мониторинга и верификации режима прекращения огня, "предназначенный для раннего предупреждения о любых будущих атаках, установления ответственности за нарушения и реагирования на них".

Кроме того, предлагается установить механизм, направленный на выработку взаимных мер по деэскалации, которые могут быть приняты "в интересах всех сторон".

Авторы документа предлагают принять обязательства по принятию "мер по восстановлению мира и безопасности" в случае будущих вооружённых конфликтов. Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и логистическую помощь, а также экономические и дипломатические действия.