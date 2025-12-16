Рейтинг@Mail.ru
Туск назвал территориальные уступки Украины условием для мирного соглашения - РИА Новости, 16.12.2025
01:12 16.12.2025 (обновлено: 01:13 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/tusk-2062258679.html
Туск назвал территориальные уступки Украины условием для мирного соглашения
Территориальные уступки Украины являются частью условий США для выступления гарантом мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, возвращаясь РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:12:00+03:00
2025-12-16T01:13:00+03:00
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Территориальные уступки Украины являются частью условий США для выступления гарантом мирного соглашения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, возвращаясь с переговоров в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, заявил, что Украина потеряла территорию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров оценил перспективы реализации мирного плана Трампа в Газе
Вчера, 21:41
"Я бы не сказал, что американцы точно обозначили свои ожидания в отношении возможных уступок. Как раз господа Уиткофф и Кушнер (спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер – ред.) несколько раз подчеркивали, что это должно быть решение Украины, что они хотят облегчить переговорный процесс, а не принудить Украину, не намерены оказывать давление на Украину или склонять ее к той или иной уступке, но они говорят просто, хоть и не все европейцы разделяют это мнение, что территориальные уступки должны быть элементом будущего соглашения", - сказал Туск, выступление которого транслирует канцелярия премьера.
"Если гарантии – то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению", - добавил глава польского правительства.
В Берлине ранее состоялись переговоры Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским. По словам Уиткоффа, на встрече был достигнут значительный прогресс.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский не получил реакцию США на предложения Киева по мирному плану
14 декабря, 14:40
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 19:23
 
