Эрдоган поручил проработать дорожную карту сближения Турции с ЕС, пишут СМИ

АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил кабинету министров провести детальную работу по вопросу сближения страны с Европейским союзом (ЕС), на заседании правительства в понедельник обсуждались возможные шаги и дорожная карта по развитию диалога между Анкарой и Брюсселем, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
"После соответствующего указания президента в ходе заседания были рассмотрены перспективы отношений с ЕС, а также меры, которые могут быть предприняты в рамках процесса возможного сближения, включая тему полного членства Турции в союзе. Окончательных решений по итогам встречи принято не было", - сообщило издание.
В то же время источники отмечают, что в рамках дальнейших обсуждений на повестке могут оказаться вопросы обновления Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также ускорение работы по либерализации визового режима.
Уточняется, что Анкара рассматривает складывающуюся ситуацию как значимую возможность, однако процесс требует осторожного подхода.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры о членстве Турции в Евросоюзе остаются без движения, и Брюсселю необходимо открыть новые главы.
Еврокомиссия ранее заявляла, что не уверена в полной приверженности Турции "демократическим ценностям", и констатирует, что переговоры о членстве в ЕС находятся с 2018 года в тупике.
Турция пребывает в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
