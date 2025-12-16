В Костромской области сдерживают рост цен на социально значимые товары

КОСТРОМА, 16 дек – РИА Новости. Костромская область сдерживает цены на социально значимые товары ниже инфляции благодаря системной работе, в частности, развитию многоформатной торговли и мерам господдержки, сообщил департамент экономического развития региона.

« "На основные позиции социально-значимых товаров торговая наценка не превышает 10%, а во многих случаях стремится к нулю. Сдерживать цены на продукты позволило заключение соглашений с торговыми предприятиями о недопущении установления торговой наценки", - говорится в сообщении.

По итогам встречи губернатора Сергея Ситникова с предпринимателями, соглашение подписали три крупнейшие региональные торговые сети, представленные в большинстве районов области ("Высшая лига", "Десяточка", "Гулливер") и три магазина у дома в муниципальных образованиях.

Положительное влияние на сдерживание инфляции также оказало наличие на полках широкого ассортимента продукции костромских производителей, отмечают в департаменте. Сегодня местные продукты питания широко представлены в формате нестационарной торговли, проводятся сотни сезонных ярмарок, которые позволяют жителям приобретать овощи по ценам ниже, чем на полке в магазине.

Немаловажную роль в сдерживании цен играют решения губернатора о поддержке предприятий АПК. Так, расширился доступ к льготному кредитованию для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности, поясняют в департаменте. С 2024 года впервые из областного бюджета владельцам автолавок компенсируется до 50% затрат на ГСМ. Есть возможность получить льготный региональный займ под 1% годовых на срок до трех лет для приобретения автолавок с целью обеспечения населения удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.

"Благодаря принятым мерам, за 10 месяцев текущего года удалось сохранить цены меньше инфляции на молоко пастеризованное, муку пшеничную, масло подсолнечное, свинину, соль, курицу, чай черный. Отмечено рекордное снижение цен на яйцо куриное - на 22,2%. Значительно подешевели овощи "борщевого набора": капуста - на 42,2%, лук репчатый – на 35,7%, картофель – на 30,4%, свекла столовая – на 21,3%, морковь – на 11,1%", - сообщает департамент, отмечая, что снизились цены на вермишель, крупу гречневую, масло сливочное, пшено, рис, сахарный песок.