https://ria.ru/20251216/tsentr-2062344624.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 505 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:27:00+03:00
2025-12-16T12:27:00+03:00
2025-12-16T12:33:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
светлый
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
светлый
днепропетровская область
сша
россия, вооруженные силы украины, безопасность, светлый, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли свыше 505 боевиков в зоне действий "Центра"