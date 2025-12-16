Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 16.12.2025 (обновлено: 12:33 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/tsentr-2062344624.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 505 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:27:00+03:00
2025-12-16T12:33:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
светлый
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
светлый
днепропетровская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, светлый, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Светлый, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли свыше 505 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 505 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", девять автомобилей и десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСветлыйДнепропетровская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала