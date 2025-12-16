Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 505 военнослужащих ВСУ, четыре бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.