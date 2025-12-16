Рейтинг@Mail.ru
Бессент заверил ЕС, что урегулирование на Украине приоритетно для Трампа - РИА Новости, 16.12.2025
11:49 16.12.2025
Бессент заверил ЕС, что урегулирование на Украине приоритетно для Трампа
Бессент заверил ЕС, что урегулирование на Украине приоритетно для Трампа
Бессент заверил ЕС, что урегулирование на Украине приоритетно для Трампа

Глава Минфина США Бессент: урегулирование на Украине приоритетно для Трампа

ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с 27 послами стран Евросоюза заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит уделять первоочередное внимание завершению конфликта на Украине.
"Президент Трамп - президент мира, и я подчеркнул (на встрече с послами - ред.), что под его руководством Америка будет и дальше ставить во главу угла окончание войны на Украине", - написал Бессент в соцсети Х по итогам встречи.
09:38
В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
05:52
 
