Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната

Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации несогласованных митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в Верховном суде по более серьезным обвинениям в сговоре с иностранными силами. В 2022 году он также был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.