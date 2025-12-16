Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина рассмотреть возможность освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая, признанного виновным в нарушении закона о национальной безопасности.
Высокий суд Гонконга в понедельник признал Лая виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушении закона о национальной безопасности. Вердикт последовал за 156-дневным судебным процессом, завершившимся в августе. Лаю грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. В МИД КНР заявили, что Пекин поддерживает Гонконг в обеспечении национальной безопасности и наказании за преступления, которые ставят ее под угрозу.
Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем
10 декабря, 03:56
"Мне так жаль. Я говорил об этом с председателем Си и попросил его рассмотреть возможность его освобождения. Ему нездоровится. Он пожилой человек, и у него проблемы со здоровьем. Так что я действительно направил такую просьбу", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Позже с аналогичным призывом выступил глава госдепа США Марко Рубио.
"Я присоединяюсь к призыву президента Трампа к Пекину прекратить это испытание и освободить мистера Лая", - написал Рубио в соцсети X.
Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации несогласованных митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в Верховном суде по более серьезным обвинениям в сговоре с иностранными силами. В 2022 году он также был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.
Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Грустная история интернет-воинов: что стало с "шатавшими режим"
21 декабря 2023, 08:00