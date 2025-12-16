Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната
03:51 16.12.2025
Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната
Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната
Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната

Трамп попросил Си Цзиньпина освободить бывшего гонконгского медиамагната Лая

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил председателя КНР Си Цзиньпина рассмотреть возможность освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая, признанного виновным в нарушении закона о национальной безопасности.
Высокий суд Гонконга в понедельник признал Лая виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушении закона о национальной безопасности. Вердикт последовал за 156-дневным судебным процессом, завершившимся в августе. Лаю грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. В МИД КНР заявили, что Пекин поддерживает Гонконг в обеспечении национальной безопасности и наказании за преступления, которые ставят ее под угрозу.
"Мне так жаль. Я говорил об этом с председателем Си и попросил его рассмотреть возможность его освобождения. Ему нездоровится. Он пожилой человек, и у него проблемы со здоровьем. Так что я действительно направил такую просьбу", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Позже с аналогичным призывом выступил глава госдепа США Марко Рубио.
"Я присоединяюсь к призыву президента Трампа к Пекину прекратить это испытание и освободить мистера Лая", - написал Рубио в соцсети X.
Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации несогласованных митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в Верховном суде по более серьезным обвинениям в сговоре с иностранными силами. В 2022 году он также был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.
Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
В миреГонконгКитайСШАДональд ТрампМарко РубиоСи Цзиньпин
 
 
