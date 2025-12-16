Трамп хочет увидеть завершение конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хочет увидеть завершение конфликта на Украине.

"Я хочу увидеть, чтобы это (украинский конфликт - ред.) закончилось", - сказал он журналистам в Белом доме.