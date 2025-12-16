СМИ: США после переговоров по Украине все еще требуют вывода ВСУ с Донбасса

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США по итогам переговоров в Берлине не отказались от требования о выводе украинских войск с подконтрольной Киеву части Донбасса в рамках урегулирования, пишет газета Telegraph со ссылкой на европейские источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом. Издание Wall Street Journal сообщало, что США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.