Стали известны регионы России с самым дешевым такси

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).