Стали известны регионы России с самым дешевым такси - РИА Новости, 16.12.2025
00:35 16.12.2025
Стали известны регионы России с самым дешевым такси
Стали известны регионы России с самым дешевым такси - РИА Новости, 16.12.2025
Стали известны регионы России с самым дешевым такси
Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.12.2025
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Брянская область
Стали известны регионы России с самым дешевым такси

РИА Новости: наиболее низкую стоимость поездки на такси фиксировали в Ингушетии

Автомобиль "Москвич 3" службы такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Автомобиль Москвич 3 службы такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Москвич 3" службы такси "Яндекс Go" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ингушетия возглавила пятерку лидеров с самой низкой средней стоимостью такси, там километр поездки обойдется в 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. Замыкают топ-5 Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области.
При этом наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
Так, в Ненецком АО стоимость одного километра поездки на такси составила 170 рублей, в Ямало-Ненецком АО - 154,55 рубля, а в Чукотском АО - 125 рублей.
В пятерку регионов-лидеров по средней стоимости поездки на такси вошли также Республика Саха (Якутия), где поездка обойдется в 113,75 рубля за километр, и Дагестан (111,66 рубля за километр).
В целом же по стране (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя стоимость одного километра поездки на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.
