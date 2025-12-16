На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу об организации террористического сообщества в отношении башкирского парламентария Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова (все включены в федеральный перечень террористов и экстремистов), следует из картотеки суда.

"Вынесен приговор", - говорится в карточке дела. Также указывается, что дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что судом было установлено, что в 2019-2020 годах Чувилин создал террористическое сообщество, куда вовлек четырех знакомых.

"Участники распределили роли, разработали конспирацию и тактику, после чего публично призывали граждан к террористической деятельности и готовились к вооружённому нападению для завладения оружием и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В марте 2022 года их деятельность была пресечена следователями СК и сотрудниками ФСБ . В Центре общественных связей ФСБ России сообщали, что в Уфе задержаны четыре россиянина, причастных к пропаганде терроризма и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. СК уточнял, что задержанных пять, и что в отношении них возбуждены уголовные дела.

Отмечалось, что у задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, коктейли Молотова, экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях. СМИ писали, что обвиняемые создали марксистский кружок в Уфе, который планировал государственный переворот.

Двадцать шестого марта 2022 года Дмитрий Чувилин, Павел Матисов, Ринат Буркеев, Алексей Дмитриев и Юрий Ефимов были арестованы Советским районным судом Уфы. Ранее пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии поясняла, что Чувилин является действующим депутатом башкирского парламента от КПРФ , а его полномочия на период проведения следственных мероприятий сохраняются до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняемые были признаны виновными по ряду статей, в том числе: "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".