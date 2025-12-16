Рейтинг@Mail.ru
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы - РИА Новости, 16.12.2025
22:26 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062498200.html
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы - РИА Новости, 16.12.2025
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу об организации террористического сообщества в отношении башкирского... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
уфа
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
урал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кпрф
уфа
екатеринбург
урал
На Урале осудили членов марксистского кружка из Уфы

Суд на Урале вынес приговор от 16 лет членам марксистского кружка из Уфы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу об организации террористического сообщества в отношении башкирского парламентария Дмитрия Чувилина, Павла Матисова, Рината Буркеева, Алексея Дмитриева и Юрия Ефимова (все включены в федеральный перечень террористов и экстремистов), следует из картотеки суда.
"Вынесен приговор", - говорится в карточке дела. Также указывается, что дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей.
Фигуранты дела о подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева во Втором Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Обвиняемым в покушении на Соловьева запросили сроки вплоть до пожизненного
Вчера, 17:56
В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что судом было установлено, что в 2019-2020 годах Чувилин создал террористическое сообщество, куда вовлек четырех знакомых.
"Участники распределили роли, разработали конспирацию и тактику, после чего публично призывали граждан к террористической деятельности и готовились к вооружённому нападению для завладения оружием и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении пресс-службы.
В марте 2022 года их деятельность была пресечена следователями СК и сотрудниками ФСБ. В Центре общественных связей ФСБ России сообщали, что в Уфе задержаны четыре россиянина, причастных к пропаганде терроризма и подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов. СК уточнял, что задержанных пять, и что в отношении них возбуждены уголовные дела.
Отмечалось, что у задержанных были изъяты две гранаты РГД-5, коктейли Молотова, экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях. СМИ писали, что обвиняемые создали марксистский кружок в Уфе, который планировал государственный переворот.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Забайкалье подростков будут судить за поджог леса в интересах Украины
Вчера, 04:54
Двадцать шестого марта 2022 года Дмитрий Чувилин, Павел Матисов, Ринат Буркеев, Алексей Дмитриев и Юрий Ефимов были арестованы Советским районным судом Уфы. Ранее пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии поясняла, что Чувилин является действующим депутатом башкирского парламента от КПРФ, а его полномочия на период проведения следственных мероприятий сохраняются до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняемые были признаны виновными по ряду статей, в том числе: "приготовление к насильственному захвату власти", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "приготовление к хищению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "незаконное хранение взрывных устройств", "организация террористического сообщества и участие в нем" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".
"Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет. Каждому из осужденных надлежит отбывать от семи до восьми лет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на сроки от одного до двух лет. Кроме того, всем фигурантам назначены штрафы в суммах от 60 до 275 тысяч рублей, а также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети интернет в период от одного до трех лет после отбытия основного вида наказания", - отметили в пресс-службе ведомства.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Патриарх Кирилл призвал изучать марксистскую философию
26 апреля, 21:54
 
ПроисшествияУфаЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)УралФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КПРФ
 
 
