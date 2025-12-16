Вэнс сравнил демократов с серийным убийцей из-за роста цен в стране

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил во вторник демократов, обвиняющих администрацию Трампа в кризисе доступности, с американским серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, критикующим преступность.
В 1969 году члены коммуны Мэнсона, называвшейся "Семья", убили в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. Сам Мэнсон был признан виновным в двух других убийствах и получил пожизненный срок. Он скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, куда его привезли из тюрьмы в Калифорнии.
"Я слышу, как демократы говорят о кризисе доступности, который они сами создали, это немного похоже на то, как если бы Чарльз Мэнсон критиковал насильственные преступления. Посмотри в зеркало, мой друг, ты сам являешься причиной проблемы, а администрация Дональда Трампа - решением проблемы, которую ты создал", - сказал Вэнс, выступая в Пенсильвании.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила 11 декабря, что президент США Дональд Трамп до сих пор вытаскивает страну из экономической "дыры", в которой Штаты оказались из-за бывшего американского лидера Джо Байдена.
Левитт подчеркнула, что демократы - "величайшие мошенники", когда утверждают, что борются за доступность жизни, поскольку именно ее они "мешают" Белому дому обеспечить американцам. Президента США такое положение дел печалит, добавила она.
Результаты опросов американских СМИ и социологов показывают падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называют его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
WP оценила перспективы получения Нобелевской премии мира для Трампа
25 августа, 13:22