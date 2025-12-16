Рейтинг@Mail.ru
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
11:31 16.12.2025 (обновлено: 11:36 16.12.2025)
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph - РИА Новости, 16.12.2025
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph
США сказали Киеву, что тот должен принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта, в противном случае Украина... РИА Новости, 16.12.2025
США потребовали от Киева принять предложение о гарантиях, пишет Telegraph

Telegraph: США потребовали от Киева принять платиновое предложение по гарантиям

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США сказали Киеву, что тот должен принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта, в противном случае Украина рискует остаться вообще без них, пишет газета Telegraph со ссылкой на американских чиновников.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом. Издание Wall Street Journal сообщало, что США пообещали Украине поддержать европейские гарантии безопасности в том случае, если это будет одобрено американским сенатом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп рассказал, зачем США разрабатывают гарантии безопасности для Украины
00:23
"США заявили Украине, что она должна принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности, иначе рискует потерять их полностью", - пишет издание.
По данным Telegraph, источники в США охарактеризовали гарантии безопасности как "платиновый стандарт" и заявили, что и Украина, и Европа довольны тем, насколько далеко зашел президент США Дональд Трамп в своих предложениях. Издание отмечает, что подробности по поводу предложенных Киеву гарантий безопасности не были обнародованы.
Ранее в понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, стороны достигли согласия по ряду вопросов, а Уиткофф заявил о значительном прогрессе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Трамп хочет убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО
Вчера, 23:46
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
Вчера, 20:43
 
В миреСШАРоссияКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
