Рейтинг@Mail.ru
США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ssha-2062276276.html
США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ
США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2025
США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ
США во время своего председательства в "Большой двадцатке" в 2026 году сократят количество встреч на уровне глав минфина стран-участниц с четырех до одной в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T05:34:00+03:00
2025-12-16T05:34:00+03:00
в мире
сша
юар
вашингтон (штат)
марко рубио
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056929802_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_bb18fe3b1c3a96ac6bef5f08c299d25e.jpg
https://ria.ru/20251212/lavrov-2061679792.html
https://ria.ru/20251122/juar-2056764850.html
сша
юар
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056929802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_efbd49237b6c45ff90691ce33e04f983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, вашингтон (штат), марко рубио, всемирный банк
В мире, США, ЮАР, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Всемирный банк
США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ

Bloomberg: США сократят число встреч на уровне глав Минфинов стран G20 до одной

© Getty Images / WPA PoolCаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Cаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / WPA Pool
Cаммит G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США во время своего председательства в "Большой двадцатке" в 2026 году сократят количество встреч на уровне глав минфина стран-участниц с четырех до одной в год, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам источников, в следующем году США планируют провести только одно заседание с участием министров финансов и глав центральных банков стран-участниц, которое состоится в августе. Цель США - оптимизировать график работы министров, высвободив время для более углубленных дискуссий и вернув форуму его первоначальную направленность на макроэкономические вопросы", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Лавров и глава МИД ЮАР обсудили взаимодействие в рамках G20
12 декабря, 15:35
Так, США планируют отказаться от планов проведения в феврале встречи на уровне глав минфина и центральных банков стран-участниц, вместо этого понизив ее до уровня заместителей.
Отмечается, что обычно в рамках G-20 две встречи проводятся в принимающей стране и две проходят на полях мероприятий в Международном валютном фонде и Всемирном банке, чьи штаб-квартиры расположены в Вашингтоне.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что американское правительство не будет направлять ЮАР приглашение участвовать в "Группе двадцати" во время председательства США. Он обвинил Южно-Африканскую Республику в расизме по отношению к гражданам-африканерам и отметил, что ЮАР якобы фокусировалась в ходе своего председательства на вопросах изменения климата, разнообразия, инклюзивности и зависимости африканских стран от внешней помощи, игнорируя при этом запросы и мнение США.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ЮАР прокомментировали отсутствие США на саммите G20
22 ноября, 09:31
 
В миреСШАЮАРВашингтон (штат)Марко РубиоВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала