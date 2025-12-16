США в год председательства в G20 сократят встречи глав Минфинов, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США во время своего председательства в "Большой двадцатке" в 2026 году сократят количество встреч на уровне глав минфина стран-участниц с четырех до одной в год, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам источников, в следующем году США планируют провести только одно заседание с участием министров финансов и глав центральных банков стран-участниц, которое состоится в августе. Цель США - оптимизировать график работы министров, высвободив время для более углубленных дискуссий и вернув форуму его первоначальную направленность на макроэкономические вопросы", - говорится в сообщении.
Так, США планируют отказаться от планов проведения в феврале встречи на уровне глав минфина и центральных банков стран-участниц, вместо этого понизив ее до уровня заместителей.
Отмечается, что обычно в рамках G-20 две встречи проводятся в принимающей стране и две проходят на полях мероприятий в Международном валютном фонде и Всемирном банке, чьи штаб-квартиры расположены в Вашингтоне.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что американское правительство не будет направлять ЮАР приглашение участвовать в "Группе двадцати" во время председательства США. Он обвинил Южно-Африканскую Республику в расизме по отношению к гражданам-африканерам и отметил, что ЮАР якобы фокусировалась в ходе своего председательства на вопросах изменения климата, разнообразия, инклюзивности и зависимости африканских стран от внешней помощи, игнорируя при этом запросы и мнение США.
