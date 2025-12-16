Конгресс отложил слушания с Клинтонами по делу Эпштейна, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей США отложил слушания по делу финансиста Джеффри Эпштейна с участием американского экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, передает издание Politico, ссылаясь на полученную переписку между адвокатами Клинтонов и председателем комитета Джеймсом Комером.

На этой неделе Билл и Хиллари Клинтон должны были выступить с показаниями на Капитолийском холме по поводу их связей с Джеффри Эпштейном , обвиненным в торговле секс-торговле несовершеннолетними. Однако слушание было официально перенесено на 13 и 14 января.

"Если ваши клиенты не будут соблюдать эти новые сроки, комитет немедленно приступит к рассмотрению дела о неуважении к суду", - передает издание слова Комера.

Из текста переписки, на которую ссылается газета, следует, что, несмотря на уведомление адвоката о невозможности явки из-за похорон, Клинтоны отказались предложить другие даты для дачи показаний, что заставило Комера в одностороннем порядке назначить им новые сроки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении Билла Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.

Имя Клинтона, который, будучи президентом США, оказался в эпицентре сексуального скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински , фигурирует в контексте дела Эпштейна. В рассекреченных документах по делу финансиста содержалось упоминание о поездке в Таиланд , которую он якобы совершил в компании Клинтона. А один из свидетелей на допросе цитировал Эпштейна, который якобы однажды сказал, что бывший президент "любит молодых". Никаких обвинений против Клинтона по этому делу не выдвигалось.

Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.

Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.