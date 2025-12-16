Рейтинг@Mail.ru
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ
07:14 16.12.2025
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ
Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги
2025-12-16T07:14:00+03:00
2025-12-16T07:14:00+03:00
2025
жкх, россия, андрей кутепов, совет федерации рф, общество
Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ

РИА Новости: нагрузку на суды при погашении долгов за ЖКУ могут снизить

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
"Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль. Оперативному взысканию... задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на граждан, являющихся должниками за ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на судебную систему", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
23 июня, 02:05
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
23 июня, 02:05
Так, поправками в действующее законодательство предлагается при нахождении квартиры в долевой собственности у нескольких жильцов предусмотреть возможность вынесения одного заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ в отношении всех долевых собственников жилого помещения.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас, "если задолженность за ЖКУ взыскивается в отношении жилого объекта, находящегося в долевой собственности нескольких граждан (как правило, членов одной семьи), заявления о вынесении судебных приказов должны подаваться в отношении каждого из долевых сособственников отдельно". При подаче каждого заявления взыскателем оплачивается госпошлина в размере двух тысяч рублей, которая впоследствии, соответственно, взыскивается с каждого из должников.
При этом для искового производства требование о необходимости подачи отдельных исков к каждому из долевых собственников отсутствует, пояснил агентству один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
12 ноября, 16:58
Минстрой назвал общую задолженность россиян за ЖКУ
Минстрой назвал общую задолженность россиян за ЖКУ
12 ноября, 16:58
Кроме того, задолженность по оплате ЖКУ зачастую формируется у должника сразу по всем видам услуг, которые включены в единый платежный документ на оплату ЖКУ.
Начисления за коммунальные услуги, включаемые в единый платежный документ, как правило, формируются информационно-расчетными центрами в сфере ЖКХ в соответствии с агентскими договорами, заключаемыми ими с разными поставщиками услуг.
Законопроектом предлагается установить возможность подачи информационно-расчетным центром (как уполномоченным представителем нескольких взыскателей) одного комплексного заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за разные виды ЖКУ, предоставленные разными поставщиками услуг одному должнику.
18 июня, 16:06
Совет Федерации одобрил закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ
Совет Федерации одобрил закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ
18 июня, 16:06

Уведомления по адресу

По мнению сенаторов, необходимо и усовершенствовать механизм уведомления должника в приказном производстве, поскольку у взыскателя не всегда по независящим от него обстоятельствам есть полное имя гражданина.
Законопроектом предлагается в таких случаях разрешить направлять уведомления по адресу объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность.
Разработчики уточняют, что в 2024 году в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) были внесены изменения, установившие обязанность взыскателя прикладывать к заявлению о вынесении судебного приказа уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
СФ уточнил перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование в домах
25 июля, 16:10
Для исполнения данной обязанности организации ЖКХ несут почтовые расходы и затраты на услуги нотариусов по получению сведений о должнике из Единого госреестра недвижимого имущества. Эти затраты являются некомпенсируемыми для организаций ЖКХ, так как возможность их взыскания с должника в приказном производстве прямо не предусмотрена.
Законопроектом "предлагается внести изменения в ГПК РФ в части установления возможности взыскания с должника понесенных взыскателем почтовых расходов".
Документом также предлагается внести уточнения в ГПК РФ, уточнив, что требования о взыскании задолженности за ЖКУ могут быть заявлены по месту нахождения объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность, предусмотрев возможность истребования по запросу суда сведений о месте жительства или месте пребывания должника (ответчика) в случае, если соответствующие сведения о нем взыскателю (истцу) неизвестны.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ
23 февраля, 04:37
 
ЖКХ Россия Андрей Кутепов Совет Федерации РФ Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
