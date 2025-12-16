Совфед предложил снизить нагрузку на граждан при погашении долгов за ЖКУ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы направили в кабмин РФ законопроект, который снижает финансовую нагрузку на граждан и суды при погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль. Оперативному взысканию... задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на граждан, являющихся должниками за ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на судебную систему", - говорится в сопроводительных материалах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Так, поправками в действующее законодательство предлагается при нахождении квартиры в долевой собственности у нескольких жильцов предусмотреть возможность вынесения одного заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за ЖКУ в отношении всех долевых собственников жилого помещения.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас, "если задолженность за ЖКУ взыскивается в отношении жилого объекта, находящегося в долевой собственности нескольких граждан (как правило, членов одной семьи), заявления о вынесении судебных приказов должны подаваться в отношении каждого из долевых сособственников отдельно". При подаче каждого заявления взыскателем оплачивается госпошлина в размере двух тысяч рублей, которая впоследствии, соответственно, взыскивается с каждого из должников.

При этом для искового производства требование о необходимости подачи отдельных исков к каждому из долевых собственников отсутствует, пояснил агентству один из авторов документа, глава экономического комитета Совфеда

Кроме того, задолженность по оплате ЖКУ зачастую формируется у должника сразу по всем видам услуг, которые включены в единый платежный документ на оплату ЖКУ.

Начисления за коммунальные услуги, включаемые в единый платежный документ, как правило, формируются информационно-расчетными центрами в сфере ЖКХ в соответствии с агентскими договорами, заключаемыми ими с разными поставщиками услуг.

Законопроектом предлагается установить возможность подачи информационно-расчетным центром (как уполномоченным представителем нескольких взыскателей) одного комплексного заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за разные виды ЖКУ, предоставленные разными поставщиками услуг одному должнику.

По мнению сенаторов, необходимо и усовершенствовать механизм уведомления должника в приказном производстве, поскольку у взыскателя не всегда по независящим от него обстоятельствам есть полное имя гражданина.

Законопроектом предлагается в таких случаях разрешить направлять уведомления по адресу объекта недвижимости, в отношении которого взыскивается задолженность.

Разработчики уточняют, что в 2024 году в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) были внесены изменения, установившие обязанность взыскателя прикладывать к заявлению о вынесении судебного приказа уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление взыскателем должнику копий заявления.

Для исполнения данной обязанности организации ЖКХ несут почтовые расходы и затраты на услуги нотариусов по получению сведений о должнике из Единого госреестра недвижимого имущества. Эти затраты являются некомпенсируемыми для организаций ЖКХ, так как возможность их взыскания с должника в приказном производстве прямо не предусмотрена.

Законопроектом "предлагается внести изменения в ГПК РФ в части установления возможности взыскания с должника понесенных взыскателем почтовых расходов".