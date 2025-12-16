Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра
Наука
 
18:48 16.12.2025 (обновлено: 21:30 16.12.2025)
Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра
Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра
Ученые наблюдают довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...
Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра

В ИКИ РАН сообщили о стремительном и неожиданном ускорении солнечного ветра

Солнечный ветер - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученые наблюдают довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра", — рассказали там.
Причина в том, что крупная корональная дыра несколько дней назад вошла в зону воздействия на Землю. Ранее же ученые предполагали, что до пика есть еще около суток в запасе.
Согласно прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг. Однако, если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.
Магнитные бури приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
