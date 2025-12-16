Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра

Согласно прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг. Однако, если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.

Магнитные бури приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.