Ученые сообщили о неожиданном росте скорости солнечного ветра
2025-12-16T18:48:00+03:00
2025-12-16T18:48:00+03:00
2025-12-16T21:30:00+03:00
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Ученые наблюдают довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра", — рассказали там.
Причина в том, что крупная корональная дыра несколько дней назад вошла в зону воздействия на Землю
. Ранее же ученые предполагали, что до пика есть еще около суток в запасе.
Согласно прогнозу магнитных бурь, максимум возможных возмущений произойдет в ночь на четверг. Однако, если рост скорости ветра продолжится, это может произойти и раньше.
Магнитные бури приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.